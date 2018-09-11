مسؤول إيطالي: رد فعل سالفيني على الأمم المتحدة مخجل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – رأى مسؤول محلي إيطالي أن رد فعل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على الأمم المتحدة بشأن الهجرة، أمر مخجل.

وكتب رئيس مقاطعة توسكانا إنريكو روسّي (الحزب الديمقراطي)، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، أنه “بعد صيف من ملاحقة المهاجرين، والموانئ المغلقة بوجه عسكريينا أيضا، احتجاز أشخاص ناجين، نزعة تفضيل للإيطاليين وعنصرية، ها هي الأمم المتحدة ترسل مراقبين إلى إيطاليا”.

واضاف روسّي أن هذا الأمر “جاء بناء على قرار من قبل المفوضة السامية ميشيل باشيليت، الخبيرة بشأن حقوق الإنسان، كونها تعرضت للتعذيب في سجون الفاشي أوغستو بينوشيه”، الحاكم الدكتاتوري التشيلي السابق، “وكونها طالبة لجوء ولاجئة”.

وأشار رئيس توسكانا (شمال) الى أن “رد فعل سالفيني مخجل، الأمر الذي يهدد بقطع الأموال في الأمم المتحدة انتقاماً”، وفي الوقت نفسه “مع وفاة 100 مهاجر آخرين غرقوا قبالة سواحل ليبيا، يرتفع عدد الموتى غرقاً في البحر المتوسط إلى 1600 عام 2018”.