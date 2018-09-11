وزير العمل الإيطالي: سنلغي 140 قانوناً متناقضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو إن “الشهر المقبل سيشهد صدور قانون مكافحة الفساد وقانون عمل جديد، وسنلغي ١٤٠ قانونًا تتعارض فيما بينها ونجمعها في قانون واحد”.

وأوضح دي مايو في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أنه “بدأنا بوضع أيدينا على هذه الأشياء البغيضة، من المعاشات السابقة للنواب الى طائرة رينزي الرئاسية”، وقد “وضعت قانونًا يجعلنا أول بلد في أوروبا يلغى الإعلانات عن القمار”، كما “أننا ألغينا نقل الشركات الى الخارج، وسيأتي الآن مشروع قانون مكافحة الفساد”.

وأشار الوزير الى أن من بين الأهداف المقبلة للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى القانون السالف الذكر، هو محاربة “المعاشات الذهبية” أيضا، لـ”كل أولئك الذين يكسبون أكثر من 4000 يورو ولم يدفعوا الضرائب عنها، لنعود إلى مراجعة كل هذه المدفوعات”.