وزير النقل الإيطالي: وقع إيجابي لتوكيل فينكانتييري بإعادة بناء جسر جنوة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي إن “علامات إيجابية” تأتي من الاتحاد الأوروبي، إزاء استثناء في مجال قانون المقاولات، يسمح بتوكيل مباشر بإعادة الإعمار على جسر موراندي إلى شركة من القطاع العام كـ(فينكانتييري)”.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت سحب ترخيص شركة (أوتوستراد لإيطاليا) بعد سقوط الجسر المذكور في الـ14 من شهر آب/أغسطس الماضي، والذي يمر فوق أحياء سكنية في مدينة جنوة (شمال)، وأدى الى مقتل 38 شخصا وجرح العشرات وتشريد المئات.

وأضاف تونينيلي خلال جلسة استماع الثلاثاء، أنه “في هذه الغضون، يتم عقد اجتماع في بروكسل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الخروج عن قانون المقاولات، لنتمكن على الفور من إعادة بناء الجسر إلى من خلال شركة عامة مثل (فينكانتييري)”.

وأكد الوزير أنه “لا احد اليوم يمكنه ألا يعتبر حادثا مثل انهيار جسر جنوة حالة غير استثنائية”. وأنه “انطلاقا من القواعد الحالية لقانون المقاولات، وعلى أساس الاستثناء يمكننا أن نعهد عملية إعادة البناء مباشرة لشركة عامة، ونحن نفكر بـ(فينكانتييري) “.