وزير الخارجية الإيطالي: حفتر محاور لا غنى عنه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن “محاورنا الأساس (في ليبيا) يبقى الحكومة المعترف بها شرعيا من قبل الأمم المتحدة، والتي يقودها فائز السراج”، لكن “الجنرال حفتر محاور لا يمكن تجنبه”.

وفي تصريحات إذاعية عقب اجتماعه في بنغازي أمس بالجنرال خليفة حفتر، أضاف الوزير موافيرو، أنه “كان هناك توضيحا للمواقف مع حفتر”، الذي “أثبت أنه شخص منفتح للحوار، يبدي اهتماما ببلادنا ويدرك الدور الذي يمكنه أن يقوم به”.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت أمس، أن وزير الخارجية ميلانيزي أجرى محادثة “ودية ومطوّلة” في بنغازي مع المشير خليفة حفتر، “أعادت إطلاق الرباط الوثيق مع إيطاليا، في مناخ من الثقة الوطيدة”. واشار بيان للخارجية الايطالية إلى أن اللقاء أظهر “تقاربا واسعا” بين الرجلين من أجل “تعاون مكثف والتزام مشترك لصالح ليبيا موحدة ومستقرة”.