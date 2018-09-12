إيطاليا: الشعب الليبي هو من يقرر كيف ومتى يتم إجراء الانتخابات العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي الإشارة إلى أن الشعب الليبي هو من يحدد موعد وكيفية إجراء الانتخابات العامة هناك.

وجاء ذلك بيان صدر غداة مكالمات هاتفية أجراها رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال اليومين الماضيين مع كل من المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج ونائب رئيس المجلس احمد معيتيق ووزير خارجية حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة.

وجدد الوزير “الموقف الإيطالي الداعم لخطة عمل الأمم المتحدة، كأساس لعملية سياسية منظمة في ليبيا، والتي تضمنت أيضا إجراء انتخابات عامة، يقرر الشعب الليبي كيفيتها وآجالها، تجري في إطار تشريعي سليم وفي ظروف أمن وشفافية وموثوقية”.

وكان المبعوث الاممي قد أعلن، خلال إحاطته الاخيرة أمام مجلس الامن، أنه “لكي يتم إجراء الانتخابات الوطنية، يجب استيفاء عدد من الشروط التي تستلزم جهداً كبيراً لتحقيقها، إلا أنها قابلة للتحقيق. وتعمل الأمم المتحدة جاهدة لوضع هذه الشروط موضع التنفيذ، وتشكر المجتمع الدولي على دعمه لها”.