البابا: آمل بزيارة اليابان العام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعرب البابا فرنسيس عن رغبته بزيارة اليابان العام المقبل.

وقد أعلن البابا ذلك بنفسه هذا الصباح، لدى توجهه بالحديث الى مجموعة من أعضاء رابطة (تينشو كينوه شيسيتسو كنشوكاي) اليابانية، خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قائلا “استغل زيارتكم هذه، لأعلن عن رغبتي بزيارة اليابان العام المقبل”، معربا عن “الأمل بالتمكن من القيام بذلك”.

وأشار البابا إلى أن “الدين والثقافة والعالم الاقتصادي يمكن أن يعملا معاً بسلام لخلق عالم أكثر إنسانية يتسم بإيكولوجيا متكاملة”، واختتم بالقول “إنه الطريق الصحيح لمستقبل بيتنا المشترك”، أي الأرض.