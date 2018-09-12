كونتي: على الاتحاد الأوروبي تحويل الكلمات عن الهجرة الى أفعال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن على الاتحاد الأوروبي قلب صفحة جديدة من ناحية الهجرة وتحويل الكلمات عنها الى أفعال.

وأضاف كونتي في تصريحات الأربعاء، “لقد استمعت باهتمام كبير إلى خطاب الرئيس يونكر حول وضع الاتحاد، والذي ينطوي على سلسلة من الرسائل التي نتفق معها حول إعادة إطلاق أوروبا بشكل تكون فيه قريبة من تطلعات مواطنيها”.

وتابع رئيس الحكومة الإيطالية قائلا إن “من المؤكد أن مبادرات الشراكة مع أفريقيا، من ناحية الأمن والالتزام بتسريع إعادة المهاجرين السريين، جديرة بالتقدير”، وقد “أعربت إيطاليا منذ البداية عن الحاجة إلى إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة القادمة على طريق وسط البحر المتوسط​​”.

وأشار كونتي الى أن “تدابيراً أخرى تسير في الاتجاه الصحيح، يمكن أن تكون أساسًا للمناقشة في الأسابيع المقبلة”. وعاد للتأكيد مجددًا أن “التزامنا يكمن بالتأكد من أن لا تبقى هذه مجرد كلمات، بل أن تتحول إلى إجراءات ملموسة”.

واختتم رئيس مجلس الوزراء مشدداً على “ضرورة وضع خط مشترك يقود إلى اتحاد أوروبي أكثر عدالة وتضامناً”، مع “التزام بمسؤولية أكبر من جانب شركائنا الأوروبيين”.