البرلمان الأوروبي يصوت لإصلاح قانون النشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – صوت البرلمان الأوروبي اليوم لصالح إصلاح بسيط على حقوق النشر، وذلك بعد عدة أشهر الجدل بين مختلف المجموعات.

ويساعد هذا الإصلاح وسائل الاعلام التقليدية والرقمية وكذلك الفنانين والمبدعين على التصدي لهيمنة كبرى شركات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم التصويت على الإصلاح بأغلبية 438 صوتاً، فيما عارضه 226 نائباً وامتنع 39 آخراً عن التصويت.

ويتمحور الإصلاح حول تخفيف “الاحتكار” الذي تمارسه مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وغيرها على المحتويات التي تُنشر أو تُحجب لديها، حيث “يجب تجنب أكبر قدر ممكن من الحجب التلقائي للمحتويات”، حسب القرار البرلماني.

وكان البرلمان الأوروبي رفض في السابق نسخة سابقة كانت تنص على اصلاح هيكلي لقانون حقوق النشر.

ويقول مؤيدو الإصلاح، بأن تصويت اليوم يفتح الباب أمام حماية أكبر للإبداع الفكري للفنانين والموسيقيين والكتاب والصحفيين، ويمنع الانتهاكات التي تقوم بها شركات الانترنيت الكبرى، والتي ستؤدي برأيها لموت وسائل الاعلام التقليدية.