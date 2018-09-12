تاياني: لم أتخذ موقفاً من هنغاريا بل نقلت موقف حزبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني “لم أتخذ أبداً موقفًا بشأن المسألة الهنغارية”. رداً على نائبي رئيس كتلة الإشتراكيين والديمقراطيين (S&D) بالبرلمان الأوروبي، دافيدي ساسّولي وسيلفي غوييم، حول التصويت لصالح أو ضد فرض عقوبات على هنغاريا.

وأضاف تاياني في تصريحات الأربعاء، أنه “خلال مقابلة إذاعية سئلت عن نية حزبي (فورتسا إيتاليا) في التصويت”، وقد “أوضحت أنني بوصفي رئيسًا للبرلمان الأوروبي، لن أصوّت”، بل “أبلغت فقط عن موقف وفد حزبي الذي أبدته النائبة إليزابيتّا غارديني بمقر البرلمان أمس”، الأمر الذي “يمكن التحقق منه بسهولة من خلال التسجيل الصوتي للجلسة”.

في الشأن ذاته، كتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، مشيدا بـ”الخطاب الشجاع الذي ألقاه فيكتور أوربان أمام البرلمان الأوروبي، حيث قال إن المجر لن تستسلم لهذا الابتزاز وستحمي حدودها”. واختتم معربا عن “أشد مشاعر القرب”، مندداً بـ”العقوبات أو المحاكمات لحكومة منتخبة بحريّة”.