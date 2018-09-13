رئيس أساقفة جنوة يدعو لعمل جيد وعاجل لبناء الجسر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس أساقفة جنوة الكاردينال أنجيلو بانياسكو، “إن العالم ينظر إلى جنوة وإيطاليا، والشيء الرئيسي هو القيام بعمل جيد وعاجل جدا”، فـ”المهجرين والجسر، ليسوا مجرد جزء من الطريق السريعة، بل شريان حيوي تبقى المدينة منقسة بدونه”.

وعاد الكاردينال بانياسكو في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، للحديث عن جسر موراندي، قائلا “لا أحد لديه عصا سحرية بطبيعة الحال، لكن أي تأخير أو تعليق للعمل بسبب المنافسة السياسية أو لأسباب اقتصادية، بغض النظر عن صعوبات الموضوعية، سيكون خطيرا جدا ولا يغتفر”.

وتابع “لا يمكن المضاربة حول هذه المأساة وعلى الأموات، فحتى إن بدأنا من مواقع مختلفة، مع التفكير بأنها شرعية على حد السواء، فإن المعيار لإعادة بناء الجسر يتمثل بمحورين: على الفور وبشكل آمن”.

ووفقا لبانياسكو فإن “الأكثر إلحاحا، هو العمل الذي يتعلق بالنازحين”، فـ”هؤلاء الناس يريدون البقاء في منطقتهم، ويجب أن يؤخذ ذلك بالحسبان قدر الإمكان، ومحاولة إيجاد حلول ممكنة بسرعة وإعادة بناء الحي”، الذي كانوا يقطنونه.

وقال الكاردينال “أنا واثق من أن مدينتنا تمتلك كافة الموارد الأخلاقية والتميّز المهني لإعادة رفع رأسها، كما فعلت إزاء مآسي الماضي”، حيث “وقفت جميع الأطراف معا دون منافسة لا داع لها”، لهذا “أقول إن أي نزاع أو عرقلة بسبب مصالح سياسية أو اقتصادية، سيكون أمرا لا يغتفر”.