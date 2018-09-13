إيطاليا: رئيس الحكومة يلتقي رئيس المفوضية الأممية للاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت الحكومة الإيطالية عن لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.

وأضافت مصادر من الحكومة الخميس، أن كونتي استقبل المسؤول الأممي في مقر الحكومة الإيطالية، قصر (كيجي)”، دون الإشارة الى فحوى اللقاء.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، ميشيل باشيليت قد قالت إن “في إيطاليا، هناك عنف وعنصرية”، ضد المهاجرين، “وسنرسل موظفينا”، للتحقيق، مبينة أن هناك “عواقب مدمرة لوقف سفن المنظمات غير الحكومية”، عن ممارسة عمليات الإنقاذ.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مخاطبا الأمم المتحدة، “إننا لا نقبل دروساً من أي أحد”.