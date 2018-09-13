المفوضية الأوروبية ترحب بصيغة اتفاق إيطالي- ألماني بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن ترحيبها بتوصل كل من إيطاليا وألمانيا إلى صيغة إتفاق بشأن إعادة المهاجرين.

وأثنت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، على التعاون البناء بين الدول الأعضاء لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات القائمة على التضامن وتفادي تحركات الهجرة الثانوية، فـ”هذا الاتفاق يتوافق تماماً مع المقاربة الأوروبية لطرق إدارة ملف الهجرة”، وفق كلامها.

وأشارت المفوضية إلى وجود العديد من الدول التي تتفاوض حالياً على هذا النوع من الاتفاقيات، واصفة إياها بـ”الجيدة”.

ولكن المتحدثة أقرت أن الدول التي تتفاوض لم تحط الجهاز التنفيذي علماً بتفاصيل هذه الاتفاقيات، ” ولكننا سنعمل أكثر عنها في المستقبل كما أتصور”، على حد قولها.

وكانت الأنباء تداولت أن الاتفاق الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه، ينص على أن تتم مبادلة كل مهاجر تتم اعادته من ألمانيا إلى إيطاليا بآخر يُنقل ويُعاد توطينه في دولة أخرى. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق غدًا، على الأرجح في فيينا، على هامش اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.