سفير مصر بروما: رئيس النواب الإيطالي سيزور القاهرة الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن السفير المصري في إيطاليا هشام بدر أن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، سيزور القاهرة الأسبوع المقبل.

ولدى افتتاحه ندوة حول فرص الاستثمار في مصر للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، أقيمت بمقر السفارة في روما الخميس، أضاف السفير بدر أن الزيارة تأتي تأكيدا لـ”العلاقات الجيدة للقاهرة مع الحكومة الإيطالية الجديدة”، مستشهداً بالزيارات التي تمت مؤخراً من قبل وزيري التعليم والتجارة المصريَين لإيطاليا.

هذا ويندرج الإعلان عن زيارة رئيس مجلس النواب ضمن قائمة البعثات المؤسساتية إلى مصر من قبل ممثلي الحكومة الإيطالية في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، بما في ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، وزير الشؤون الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، ونائب رئيس الوزراء ووزير العمل لويجي دي مايو.