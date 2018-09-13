الصليب الاحمر: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بالغ قلقها إزاء قرار إسرائيل بهدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في تجمع الخان الأحمر، الواقع في المنطقة (ج) في الضفة الغربية.

وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس، ديفيد كين في بيان وصل وكالة (آكي)الايطالية للأنباء: “ستؤثر عمليات الهدم المزمع تنفيذها بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع و كرامتهم الإنسانية. ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات”.

وأضاف”بصفتها القوّة القائمة على الإحتلال في الضفة الغربية، فعلى إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني. وبالتالي، يتوجب عليها ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وضمان ان يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم”.

وقررت اسرائيل هدم تجمع الخان الاحمر ، شرق القدس، استعدادا لاقامة وحدات استيطانية مكانه.

ودعا الاتحاد الاوروبي اسرائيل للتراجع عن المخطط الذي يهدد حل الدولتين.