إجتماع إسرائيلي-روسي لبحث الأوضاع في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- عقد في العامصة الروسية موسكو، اليوم الخميس، اجتماع إسرائيلي-روسي بحث الأوضاع في سورية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إجتمع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات اليوم في موسكو مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف وحضر اللقاء ممثلون عن المؤسسة الأمنية وضباط كبار”.

وأضاف “تناول اللقاء القضايا الإقليمية والأوضاع في سورية”، حيث “أكد بن شبات خلال اللقاء على أن إسرائيل تصر على أنه يجب على القوات الإيرانية أن تخرج من جميع الأراضي السورية”.

وكانت الأشهر الماضية شهدت العديد من الإتصالات واللقاءات الإسرائيلية-الروسية حول الأوضاع في سورية، حيث ركزت إسرائيل على طلب خروج القوات الإيرانية من سورية.