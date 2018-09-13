مجموعة إيني تنفي نيتها شراء حصة في أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت مجموعة إيني الايطالية للطاقة تقارير صحفية عن إمكانية دخولها في كونسورتيوم ، يضمن شركات عامة أخرى، للاستحواذ على أغلبية أسهم الخطوط الجوية الايطالية (أليتاليا) المتعثرة ماليا.

وتحدثت صحيفة (إل صولي 24 أوري)، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، عن خطة قيد الدراسة لإعادة إطلاق (أليتاليا)، المتعثرة ماليا، مجددا كناقل وطني تمتلك أغلبية أسهمه شركات عامة من بينها مؤسسة البريد، هيئة السكك الحديدية، صندوق الودائع والقروض (صندوق إستثمارات سيادي) إضافة إلى عملاق الطاقة (إيني).

كما أشارت إلى إمكانية دخول شركة بوينغ الامريكية للطيران في هذه العملية كـ”شريك صناعي قوي”.

جدير بالذكر أن صحيفة (كورييري ديلا سيرا) قد تحدثت مؤخرا أيضا عن أهتمام (طيران الصين) الناقل الوطني للصين الشعبية بشركة (أليتاليا) ، والتي يتعين على الحكومة الحالية، بنهاية العام الحالي، الحصول عن شريك دولي لها يعمل في قطاع الطيران.

وكان وزير البنى التحتية والنقل، دانيلو تونينيلي قد أشار في وقت سابق إلى “قناعة بأنه لا ينبغي إنقاذ أليتاليا من المنظور الاقتصادي حصرا، ولكن إعادة إطلاقها، كجزء من خطة استراتيجية وطنية للنقل، والتي لا يمكن أن تكون إلا بوجودها شركة طيران وطنية تنافسية في إيطاليا مع شريك صناعي في قطاع الطيران قادر على إدارتها”.