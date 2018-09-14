الداخلية الإيطالية: قارب يحمل 15 تونسياً يهيم في المياه المالطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن قارباً صغيراً يحمل على متنه 15 تونسياً، انهى وقوده وهو يهيم في منطقة البحث والإنقاذ بالمياه المالطية.

وأضافت مصادر من مقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) أن “إيطاليا تحث على أن تتدخل سلطات ڤاليتا”، في عملية الإنقاذ “لكن، دون نتائج حتى الآن”.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد قال في مؤتمر صحافي في فيينا، إثر مشاركته باجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين، “إننا نحتاج لمزيد من التعاون الداخلي، أقول ذلك بدون روح جدلية، لكنني أعطي مثالاً: بين الليلة الماضية وصباح اليوم، وصل الى إيطاليا حوالي 200 مهاجر قادمين من تونس، أبحروا ساعات في المياه المالطية”، ولقد “اتصلنا بالسلطات المالطية عشرات المرات دون الحصول على أية إجابة”، ثم “نسمع أحاديث عن المشاركة والتضامن”، واختتم بالقول “ها نحن ننتظر!”.