سفارة مصر في روما: حضور ايطالي مكثف بندوتنا عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نظمت السفارة المصرية في العاصمة الإيطالية بمقرها أمس، ندوة اقتصادية للتعريف بآخر التطورات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، شارك فيها حضور إيطالي مكثف رفيع المستوى.

وقالت مذكرة للسفارة تلقتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن هذا الحضور “تألف من حوالي 90 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة وممثلين عن عدد من الاتحادات والغرف التجارية الإيطالية، بالإضافة إلى أعضاء البعثة التجارية الإيطالية التي تنظمها السفارة بالتعاون مع المعهد المتوسطي لآسيا وأفريقيا (ISMAA)، التي ستقوم بزيارة مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر القادم”.

وتابعت “كما شارك فى الندوة كذلك أعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالي وممثلين عن هيئة ضمان الصادرات الإيطالية (Sace) ووكالة التجارة الإيطالية (ICE)”، وهي الجهة الإيطالية المناظرة لجهاز التمثيل التجاري المصري، وذلك “رئيس الاتحاد الإيطالي للثروة السمكية، وممثلي المكاتب الفنية بالسفارة”.

وذكر البيان أن “سفير مصر في روما، هشام بدر، استعرض في كلمته آخر التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي”، والتي “ساهمت بشكل كبير في وضع الأساس القانوني والتشريعي لتحسين المناخ الاستثماري في مصر، بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية العملاقة التي تقوم مصر بتنفيذها حالياً”، وفي “مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها”.

وأكد السفير بدر أن “مثل هذه التطورات الاقتصادية توفر فرصاً هائلة أمام الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية للدخول في شراكات اقتصادية مع نظيرتها المصرية، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للشعبين المصري والايطالي”.