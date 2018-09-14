هيئات ثقافية واقتصادية إيطالية تبدي اهتمامها بالإستثمار في مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشاد رئيس المعهد المتوسطي لآسيا وأفريقيا ماوريتسيو بارنابا، بـ”التطورات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة”.

وفي مداخلته خلال ندوة اقتصادية عقدتها السفارة المصرية بروما أمس، للتعريف بآخر التطورات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، أضاف بارنابا أن التطورات السالفة الذكر تشمل “وضع إطار قانوني وتشريعي لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر”، موضحاً أن “البعثة التجارية الإيطالية التي يقوم بتنظيمها المعهد والتي تضم رجال أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، تهدف إلى تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”، وكذلك “الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية”.

من جانبه، ألقى ممثل هيئة ضمان الصادرات الإيطالية (SACE) ومدير مكتب تمثيل الهيئة في مصر، كلمة أكد فيها على الأهمية الكبيرة التي توليها هيئة ضمان الصادرات الإيطالية للسوق المصرية، باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإيطاليا في منطقة المتوسط”.

وأوضح أن الهيئة الإيطالية تقوم “بضمان تمويل مشروعات بقيمة 4 مليار يورو في مصر، أبرزها توسعة محطة ميدور لتكرير البترول”، وأن “الهيئة لديها تقديرات إيجابية للغاية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري على ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الوقت الراهن”، وهو “الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرصاً أكبر نحو ضخ مزيد من الاستثمارات الإيطالية في مصر”.

على جانب آخر، أشار رئيس الاتحاد الإيطالي للثروة السمكية (Federpesca) إلى “الاهتمام البالغ بالتعاون مع مصر في مجال الاستزراع السمكي، بناء السفن وتصنيع المنتجات السمكية، فضلا عن تقديم التدريب الفني ونقل التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال”.

يذكر أن المعهد المتوسطي لآسيا وأفريقيا، يعمل في دعم مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي بين إيطاليا ودول المتوسط وآسيا وأفريقيا من خلال تنظيم فعاليات اقتصادية وثقافية في هذا الشأن.