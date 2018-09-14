التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام تعمّ محافظة إدلب السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ خرجت اليوم الجمعة، أكثر من مائة تظاهرة، بعضها ضم عشرات الآلاف من المواطنين، في مختلف مدن وبلدات محافظة إدلب شمال غرب سورية، تُطالب بإسقاط النظام السوري وتؤكد على وحدانية هذا الخيار بالنسبة للسوريين.

وتحت عنوان “لا بديل عن إسقاط الأسد”، خرج مئات ألوف السوريين في المحافظة التي تتوقع هجوماً عسكرياً في أي وقت من قبل النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني، واللافت في التظاهرات مشاركة كل الفئات العمرية ومن الجنسين، في محافظة تسيطر عليها كتائب إسلامية محافظة.

ودعت إلى هذه التظاهرات فعاليات مدنية وأهلية وثورية وعسكرية في المحافظة، وشاركت عدة مدن سورية في التظاهرات التي دعا إليها الإدلبيون، رفضت جميعها أي عمل عسكري على إدلب من قبل النظام وروسيا.

وشهدت مدينة إدلب التظاهرة المركزية الأكبر التي شارك فيها عشرات الآلاف من السوريين، قدّرتهم بعض الأوساط المعارضة بنحو ربع مليون شخص.

يُشار إلى أن عشرات الصحفيين الأجانب من مراسلي مختلف وسائل الإعلام والوكالات دخلوا منذ يومين إلى الشمال السوري لتغطية التظاهرات المقرر خروجها اليوم، تحت حماية فصائل المعارضة السورية المسلحة.

إلى ذلك، أكّدت مصادر عسكرية في المحافظة أن تركيا أرسلت للمرة الأولى دبابات إلى داخل محافظة إدلب، في إشارة إلى نيّتها التدخل لحماية المحافظة من أي هجوم متوقع من النظام السوري.

ولم تُسفر قمة طهران التي عُقدت في السابع من الشهر الجاري وجمعت الرئيس الروسي والتركي والإيراني، ضامني مناطق وقف التصعيد في سورية المقررة في أستانا، ومازالت الخلافات واضحة وعميقة بين الروس والإيرانيين من جهة، والأتراك من جهة ثانية فيما يتعلق بمصير إدلب على وجه الخصوص.