الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين إثنين في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين إثنين، بينهما صبي، قتلا اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في الإحتجاجات الفلسطينية على حدود قطاع غزة.

وقال الناطق بلسان وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن صبياً فلسطينياً عمره 14 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا.

كما اشار إلى أن فلسطيني في الثلاثين من عمره قتل برصاص الجيش الإسرائيل شرق خان يونس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن “8 فلسطينيين على الأقل جرحوا، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة، في المواجهات”.

هذا وينظم الفلسطينيون منذ عدة أشهر مسيرات كل يوم جمعة إلى حدود قطاع غزة.