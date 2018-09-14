سفير مصر لدى روما: اقتصادنا سريع النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سفير القاهرة لدى روما إن “في مصر، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي بنسبة 5٪ تقريبًا”.

وفي كلمته خلال ندوة حول فرص الاستثمار في مصر للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، أقيمت بمقر السفارة في روما أمس، تحدث السفير بدر عن “معدلات نمو أعلى في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، وأن “معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة تتراوح بين 5.6٪ و5.8٪ لعامي 2019 و2020”.

وأضاف السفير المصري أن “من الممكن تحقيق نتائج محتملة بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والمالية الضخمة في البلاد، بالإضافة إلى مشاريع وطنية بملايين الدولارات”، كما أشار الى أن “قطاع السياحة يتعافى، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 77٪ في النصف الأول من عام 2018”.

وخلص السفير بدر مذكّرا بأن “البرلمان المصري وافق على قانون للاستثمار يمهد الطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر”.