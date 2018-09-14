سفير مصر بإيطاليا: سنعمل معاً لأجل استقرار ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سفير القاهرة لدى روما هشام بدر إن مصر مستعدة للعمل مع إيطاليا من أجل إحلال “الاستقرار والأمن في ليبيا”.

وفي تصريح لدى لقائه صحافيين في ختام الندوة حول فرص الاستثمار للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، التي انعقدت في سفارة القاهرة بروما، أمس، وصف السفير المصري بـ”المهم للغاية” المؤتمر الذي تزمع إيطاليا تنظيمه في النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في صقلية.

وخلص الدبلوماسي المصري مشيراً الى أهمية التعاون بين القاهرة وروما لتعزيز “المؤسسات في ليبيا”، لدعم “الحوار والوحدة”، من أجل “الاستقرار والأمن”، بالنسبة لهذا البلد الأفريقي.