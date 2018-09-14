وزيرة الصحة الإيطالية: لا إنذار بإنتشار مرض السل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الصحة الإيطالية جوليا غريللو أنه “لا يوجد أي إنذار بانتشار مرض السل الرئوي في إيطاليا”، وإلا “لكانت وزارة الصحة أو المعهد العالي للصحة قد أبلغا عنه”.

وردا على سؤال من صحافيين بعد أعراب وزير الداخلية ماتيو سالفيني عن خشيته من زيادة حالات الإصابة بالسل في إيطاليا، بعد ترك مهاجر مريض به لمركز الاستقبال الذي يستضيفه، أضافت الوزيرة غريللو أن “عدد حالات الإصابة انخفضت على مر السنين في الواقع”، حيث “انتقلت من 9.5 لكل مائة ألف عام 1995، الى 6.5 لكل 100 ألف عام 2017”.

وخلصت غريللو مؤكدة أنه “حتى الآن نجحنا في السيطرة جيدا على الأمراض المعدية التي ترتبط بظاهرة الهجرة”.