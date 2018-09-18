الاتحاد الأوروبي يتوفع مساهمة الاتفاق الروسي – التركي بحماية المدنيين في إدلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله بأن يساهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بشأن محافظة إدلب (شمال غرب سورية)، في ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أن حماية حوالي 3 مليون مدني، يعيشون في إدلب، كان في صلب الرسائل التي أطلقها الاتحاد الأوروبي حول الوضع في هذه المنطقة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وشددت مايا كوسيانيتش على أن الاتحاد الأوروبي كان ولا زال يولي أهمية قصوى لحماية المدنيين، حيث “طالبننا بضرورة تجنب أي عملية عسكرية في إدلب، لتفادي أزمة إنسانية إضافية”، على حد قولها.

ويأمل الأوروبيون أن يرد الاتفاق الروسي – التركي، الذي أُعلن عن أمس في سوتشي، على مواطن قلقهم بشأن الوضع في إدلب، خاصة لجهة تجنب حدوث أزمة إنسانية وموجة نزوح جديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في السابق رعاة عملية آستانة (روسيا، إيران، تركيا) إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على مناطق خفض التصعيد في سورية، وإدلب كانت آخرها.

وأعلنت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي سيستمر كما كان يفعل سابقاً في دعم عمل المبعوث الدولي لسورية ستافان دي ميستورا، فـ”الهدف هو التوصل إلى حل سياسي يتمتع بالصدقية والديمومة لهذا الصراع الذي تسبب بمعاناة لا توصف للملايين”، حسب تعبير كوسيانيتش.

ومن المنتظر أن تنظم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد لقاء خاصاً حول سورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم في نيويورك.