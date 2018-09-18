المستشار النمساوي: نسعى لتعزيز وكالة فرونتكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز الثلاثاء أنه سيسعى لتعزيز مهمة وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي (فرونتكس).

وقال المستشار النمساوي، في أعقاب اجتماع في روما مع رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، إن النمسا، الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي تأمل بنهاية العام “تعزيز مهمة وكالة فرونتكس، إذا توصلنا إلى إجماع” بين الدول الاعضاء بهذا الصدد. وأعلن أن القادة الاوربيين “لن يتخذوا قراراتفي قمتهم غير الرسمية في سالزبورغ”، إلا أنه أضاف “لكن آمل أن نحقق، كإتحاد أوروبي، تقدما لإيجاد حل لأزمة الهجرة لتدمير نموذج تجارة البشر ووقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا”.

وبشأن سياسة الائتلاف الايطالي الحاكم (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) تجاه المهاجرين، قال كورتز إن “النمسا في غاية السعادة، لأن إيطاليا نجحت في الحد بشكل كبير من تدفقات المهاجرين” المتجهة نحو شواطئها، التي “تراجعت بنسبة 80٪ عن العام الماضي، وهذا أمر إيجابي ليس فقط بالنسبة لإيطاليا، ولكن أيضا بالنسبة للنمسا كبلد مقصد وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ”

وأعاد المستشار النمساوي التأكيد على ضرورة “إيجاد حل أوروبي شامل ومواصلة الحد من التدفقات”، وقال “لم نصل بعد إلى المكان الذي نريده ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح”. وأشار إلى أنه في قمة حزيران/يونيو الاوروبية الاخيرة “كان هناك حديث عن التركيز بشكل أكبر على الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع أطراف ثالثة”، أي دول المنشأ والعبور لوقف الهجرة غير النظامية.