سالفيني بصدد اصدار مرسوم ضد من يمتهن تجارة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أنه بصدد اصدار مرسوم ضد من يحقق الأرباح من تجارة الهجرة.

وأضاف الوزير سالفيني في تصريح مقتضب الثلاثاء، أن “مرسوم الهجرة في مراحله النهائية”، وأن “هناك أخباراً جيدة بالفعل”، فـ”المركز الاجتماعي بمنطقة كاستل فولتورنو (جنوب)، الذي تتعامل مديرته مع المهاجرين كمهنة، تتهمني بخلق الفوضى”، في إشارة الى عزم سالفيني إلغاء منح ترخيص الإقامة لأسباب الحماية الإنسانية.

وخلص زعيم حزب رابطة الشمال الى القول “إنني أتعرض لجهوم من قبل متطرفين يساريين يتخذون من المهاجرين عملاً تجارياً”، لذلك “أنا أسير على الطريق الصحيح”.

وكانت رئيسة المركز الاجتماعي في كاستيل فولتورنو ميمّا داميكو، التي اهتمت بالمهاجرين دائمًا، قد قالت إنه “إذا تم إلغاء تصريح الإقامة لأسباب إنسانية، فستعم الفوضى في مدن إيطالية عديدة، بينما ستشهد مدينتنا توتراً اجتماعيا كبيرا”.

وتابعت “من الواضح أن العديد من المهاجرين سيكونون غير نظاميين، لكن لا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم، كونهم يعيشون في إيطاليا منذ سنوات ولديهم أطفال ولدوا هنا”. واختتم بدعوة “الوزير (سالفيني) لإعادة التفكير باستخدام هذه الأداة”، فقد “تمكنت الجمعيات من خلق مزيد من الانتظام في السنوات الأخيرة”، من ناحية إقامة المهاجرين.