الائتلاف الوطني السوري: الاتفاق بشأن إدلب خطوة هامة لتفعيل العملية السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا بشأن إدلب، على اعتبار أنه “جنب المنطقة والمدنيين وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة”، كما اعتبره أنه “يُمهد لعودة المسار السياسي لإيجاد حل سياسي شامل في البلاد.

ونقلت الدائرة الاعلامية للإئتلاف عن مصطفى قوله اليوم الثلاثاء، إن “الائتلاف الوطني كان يُدرك خطورة التهديدات التي يطلقها النظام وإيران لذلك كان التركيز في كافة المباحثات مع الجانب التركي على سلامة المدنيين وبقائهم في مناطقهم وعدم تكرار عمليات التهجير القسرية”.

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن “أنقرة لعبت دوراً محورياً وهاماً في حفظ أرواح الملايين وبقائهم في مناطقهم”، متقدماً “بجزيل الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، كما توجه بالدعوة لـ”كافة مؤسسات الثورة وفصائلها للتقيد بالاتفاق”.

ورأى رئيس الائتلاف الوطني أن “الاتفاق يعيد ترتيب الأوضاع في سورية، ويقدم الحل السياسي على الحل العسكري الدموي الذي كان يسعى له النظام وأعوانه، مضيفاً أن تعويل النظام على شن الهجمات العسكرية والقتل والتهجير فشل فشلاً ذريعاً وسيهوي به لتكون سورية حرة ومستقبلها لأبنائها”.

وأعتبر مصطفى أن “المرحلة القادمة تتطلب العمل بشكل جدي لتوحيد الجهود في كافة المجالات، والاستفادة من عودة الحراك الثوري للشارع السوري، بهدف إعادة الثورة السورية إلى طريقها الذي بدأت منه وهو نيل الحرية والكرامة وإجراء تغيير كامل في النظام من خلال مرحلة انتقالية حقيقية”.