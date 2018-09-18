نتنياهو لبوتين: سورية تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية

القدس- اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسفه على مصرع العسكريين الروس، وقال إن سورية تتحمل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن ذلك جاء في مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو مع الرئيس الروسي.

وأضاف “أكد رئيس الوزراء نتنياهو على أهمية الاستمرار في التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا الذي نجح في تجنب خسائر كبيرة في كلا الطرفين خلال الثلاث سنوات الماضية”.

وتابع “قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل مصرة على صد التموضع العسكري الإيراني في سورية والمحاولات التي تبذلها إيران، التي تدعو إلى تدمير إسرائيل، لتحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله ضد إسرائيل”.

وأشار إلى أن نتنياهو شدد خلال المكالمة على أن “إسرائيل مستعدة لتحويل جميع التفاصيل المطلوبة للتحقيق في الحادثة إلى الطرف الروسي وعرض إرسال قائد سلاح الجو إلى موسكو بغية تحويل تلك التفاصيل”.

