إيطاليا: دي مايو ينفي مطالبة وزير المالية بالاستقالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نفى نائب رئيس الوزراء، وزير التنمية الاقتصادية والعمل، لويجي دي مايو، ما تداولته وسائل إعلام عن مطالبة وزير المالية والاقتصاد، جوفاني تريا، بالاستقالة

ويواجه وزير المالية (تكنوقراط) ضغوطا من طرفي الائتلاف الحاكم، حركة خمس نجوم-رابطة الشمال، حيث تطالب الحركة بإقرار دخل المواطنة للعاطلين (universal income) في الموازنة الجديدة، بينما تطالب رابطة الشمال بالضريبة الثابتة (flat tax)، كما يتعين عليه إحترام معايير الاستقرار المالي الاوروبية (سقف 3% للعجز في الموازنة) وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج الاجمالي المحلي التي تتجاوز 130%

وقال دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، في تصريح للصحفيين الثلاثاء قبل مغادرته العاصمة روما في زيارة رسمية إلى الصين، “لم يطالب أحد باستقالة الوزير تريا، لكنني أطالب بأن يجد وزير الاقتصاد في حكومة التغيير الموارد المالية للايطاليين الذين يواجهون صعوبات كبيرة”. واضاف “الايطاليون لم يعد بإمكانهم الانتظار كما لم يعد بإمكان الدولة تركهم لوحدهم”. وقال “يتعين على أي وزير جاد الخصول على الموارد المالية”.

وكان تريا قد كشف، خلال منتدى لوكالة بلومبرغ في ميلانو، عن “دراسة متقدمة” من جانب وزارته لخطة خفض العبء الضريبي على الطبقات الوسطى.