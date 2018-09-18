إجتماع “تقني” في روما بين خبراء وزارتي الداخلية الايطالية والتونسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية أن وزارة الداخلية في روما شهدت صباح الثلاثاء “إجتماعا فنيا” بين خبراء الحكومة الإيطالية ونظرائهم التونسيين، تمّ خلاله رصد حالة التعاون بين البلدين في المجال الامني، كما أعربت السلطات الايطالية عن الامل في التوصل إلى إتفاق لتسريع عمليات إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى بلدهم.

كما عمل الخبراء خلال اللقاء الفني على إعداد اجتماع قمة بين وزيري داخلية البلدين في تونس بحلول الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبرالمقبل.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن تونس رفضت مطالب إيطالية بتسريع إعادة 184 مهاجرا تونسيا وصلوا مؤخرا إلى لامبيدوزا، حيث شددت على أنها لا توافق على أية إجراءات غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات المعمول بها بين الطرفين بشان إعادة المهاجرين.

ولم يشارك وزيرا الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني والتونسي، هشام الفوراتي، في الاجتماع خلافا لما أعلن في السابق. والتقى الوزيران يوم الجمعة الماضي على هامش اجتماع لوزراء الداخلية الاوروبيين، بحضور وزراء أفارقة، انعقد في فيينا اليوم الجمعة يختص بقضايا الأمن والهجرة.

وقد أعلن سالفيني في وقت سابق أنه يسعى إلى تعديل إتفاقية إعادة المهاجرين مع تونس نظرا لزيادة تدفقات الهجرة السرية إلى إيطاليا (4 آلاف مهاجر تونسي وصلوا إلى إيطاليا خلال هذا العام)، على الرغم من “عدم وجود حرب أو مجاعة” هناك. وقال “رحلات الطيران العارض (شارتر) تغادر اسبوعيا إلى تونس ، الشيء المهم هو تحميل المزيد من المهاجرين على متنها”.