توسك يطالب الدول الأعضاء بالتوقف عن المشاحنات والتزام الوجهة الصحيحة بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سالزبورغ – بروكسل – طالب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، الدول الأعضاء بالتوقف عن المشاحنات والعودة إلى الطريق الصحيح للتعامل مع تحدي الهجرة.

جاء ذلك في تصريحات الأربعاء قبل انطلاق أعمال القمة الأوروبية غير الرسمية، المخصصة لبحث عدة مواضيع إشكالية في أوروبا مثل الهجرة وخروج بريطانيا من الاتحاد والأمن الداخلي.

ووصف توسك بـ”غير المقبول” أن تبقى أوروبا منقسمة بين من يريدون حل مشكلة تدفق المهاجرين ومن يستخدمون القضية كلعبة سياسية، مشيراً إلى ضرورة العمل على تطوير الإجراءات التي أعطت ثمارها.

ويريد توسك التركيز على ضخ مزيد من الإمكانيات من اجل حماية الحدود الخارجية للاتحاد.

وركز توسك على ضرورة التعاون مع دول الجوار والدول الشريكة لخفض تدفقات المهاجرين، قائلا “سأطالب زعماء الدول بدعم المبادرة لعقد قمة أوروبية مع جامعة الدول العربية في مصر خلال شهر شباط/فبراير العام القادم”، وفق كلامه.

وأشار توسك الى أن معدلات وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد قد انخفضت إلى أقل من 100 ألف شخص هذا العام، مقابل ما يزيد عن مليونين قبل عدة سنوات.

أما بخصوص مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فقد اعتبر توسك أن المفاوضات بين بروكسل ولندن دخلت مرحلة حاسمة وأن الوقت بدأ ينفذ، مشيراً إلى أنه يريد الانتهاء من التفاوض هذا الخريف.

وتطرق توسك في تصريحاته لمقترحات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، حيث رأى أن بعضها جيد ومقبول خاصة لجهة استعداد لندن التعاون مع الاتحاد في مجالات الأمن الداخلي والسياسة الخارجية.

ومضى قائلاً “أما بخصوص مسألة إيرلندا وايرلندا الشمالية والعلاقات التجارية المستقبلية، فالمقترحات بحاجة إلى إعادة صياغة ومزيد من التفاوض”.

وضمن هذا الإطار، عبر المسؤول الأوروبي عن عزمه الدعوة لقمة استثنائية في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم حول بريكست.