برلماني إيطالي يثني على اعتبار مجلس النواب الرقابة في الحضانات أولوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أثنى برلماني إيطالي على اعتبار مجلس النواب مسألة الرقابة في دور الحضانة للأطفال أمراً ذا أولوية.

هذا وقد أعطى مجلس النواب بالإجماع، الضوء الأخضر للإجراء الطارئ لبحث مشروع القرار الذي تقدم به حزب (فورتسا إيتاليا)، بشأن فرض رقابة فيديوية في الحضانات ومرافق الرعاية الاجتماعية للمسنين والمعوقين، لمنع الإساءة وسوء المعاملة تجاه الأشخاص الأكثر ضعفاً.

وأشاد نائب رئيس كتلة (فورتسا إيتاليا) بمجلس النواب، إيليو فيتو في مذكرة الأربعاء، بإعلان “المجلس بناء على طلب حزبنا ضرورة وضع كاميرات رقابة في دور الحضانة ومرافق رعاية المسنين”، مشيرا الى أن “القانون سيحظى بالموافقة الآن”.

وخلص فيتو الى القول إن “حماية أضعف وأقل الناس إمكانية للدفاع عن نفسهم، وتجنب وقمع الإساءة والعنف ضدهم، التزاماً ملموساً وذا أولوية”.

وكانت شكاوى عديدة قد سجلت في إيطاليا في السنوات الأخيرة، ضد كوادر الحضانات، رياض الأطفال ومراكز الرعاية الإجتماعية للمعاقين والمسنين، بسبب ممارسة أعضاء من هذه الكوادر أعمال عنف ضد النزلاء والمترددين على هذه الأماكن.