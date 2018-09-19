سالفيني: قانون المهاجرين يطرح غدا على مجلس الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن قانون تنظيم الهجرة سيطرح في إجتماع مجلس الوزراء غداً.

وأضاف سالفيني في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) حول قرارات الأمن والهجرة، أنه في إجتماع الوزراء يوم غد “كل شيء يمكن تحسينه وتعديله”، حيث “سأقبل النصائح، المقترحات، العروض أو الطلبات”.

وذكر وزير الداخلية “أن الأمر حسب اعتقادي، يتعلق بخطوتين مهمتين الى الأمام باسم الشرعية، الأمن، الاحترام، الانضباط وحماية النظام العام”، مبينا أن “مكاتب وزارة الداخلية قد قامت بعمل رائع لأسابيع”.

وتابع “أنا لا أعتقد أن هناك أي بوادر لعدم الدستورية، الشر، العنصرية أو الفاشية”، في مشروع القانون، واختتم سالفيني بالقول إن “إلغاء الحق بتقديم طلب اللجوء ممن يهاجم شرطياً، أو عنصر درك أو فرداً من الشرطة المالية، يبدو لي الحد الأدنى”، لما يمكن عمله.