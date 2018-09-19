تاياني: لست متفائلا لكنني آمل بخطوات الى الأمام من سالزبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني “لا يوجد ما يدعو للتفاؤل، لكنني سأفعل كل شيء لكي ما تُتخذ خطوات إلى الأمام”، على صعيد الهجرة.

وأضاف تاياني في تصريحات إذاعية على ضوء المجلس الأوروبي غير الرسمي، المقرر أن يلتئم مساء اليوم في سالزبورغ، أنه “لن يتم اتخاذ أي قرار، لأنه اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول والحكومات”، لكن “سأطلب أن يتقرر في الاجتماع المقبل إصلاح بنود معاهدة دبلن، للسماح للاجئين الذين يصلون الى أوروبا، الانتقال إلى بلدانها الأخرى على الفور، غير تلك التي رست فيها سفنهم”.

وتابع المسؤول الأوروبي “لو كان قد تم بالفعل ما تقرر في البرلمان الأوروبي، فما كان لواقعة السفينة (ديتشوتّي) أن تحدث”، بالإضافة إلى ذلك “سأطالب بالعمل بجد لزيادة الاستثمار في أفريقيا”. وأختتم بالقول “يتطلب الأمر ما لا يقل عن 40 إلى 50 مليار دولار لمنع الأفارقة من مغادرة قارتهم عن طريق الإغراء”، حيث “يجب العمل على استقرار ونمو تلك القارة”.