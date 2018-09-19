الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب يُلزم المعارضة سحب أسلحتها الثقيلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ينصّ الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب الذي أعلن عن الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في ختام لقائهما في منتجع سوتشي الروسي يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري، والمتعلق بإقامة “منطقة منزوعة السلاح” في إدلب، على ضرورة أن تسحب جميع الأطراف الاسلحة الثقيلة كالدبابات وقاذفات الصواريخ والمدفعية بحلول 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل،

كما ينص الاتفاق الذي سرّبته اليوم وسائل إعلام، على فتح الطرق التجارية التي تُخدّم مناطق سيطرة النظام السوري، وتُمهّد لفتح الطرق التجارية الواصلة بين تركيا والساحل السوري أو تركيا والأردن.

ووفقاً لنص الاتفاق الذي لم يُنشر ويُعلن منذ الإعلان عن الاتفاق، على “الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية وستستمر في عملها، وضمان الروس تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم، ثم بناء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراً”.

كما ينص على ضرورة التخلص من “جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية من داخل المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر”، دون أن يحدد هذه الجماعات أو يُسمّيها، وكذلك يُطالب كافة الأطراف، بمن فيهم المعارضة وغيرها، “سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة التسليح، بحلول 10 أكتوبر 2018.

كذلك سيتم وفق الاتفاق استعادة طرق نقل الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة) بحلول نهاية عام 2018”.

وستقوم القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة منزوعة التسليح، إضافة إلى العمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.

ويأمل الجانب الروسي أن يُساعد هذا الاتفاق على فتح الطرق التجارية التي تُسهّل المصالحات التجارية بين المعارضة والنظام، فيما تخشى المعارضة أن تقوم الفصائل المسلحة أو الهيئات الأهلية في إدلب بالتصالح مع النظام عبر مصالحات وهدن مشابهة لتلك التي جرت في غوطة دمشق ودرعا في جوب سورية.