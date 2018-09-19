وزير العمل الإيطالي: لا سلب لحقوق المواطنين أو خرق لسقف الـ3٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو “إن المال موجود والحقوق الأساسية للمواطنين مضمونة، كالرعاية الصحية التي لن يتم لمسها”، كما “أننا لن نحاول تجاوز سقف الـ3٪”، الخاص بالعجز.

وأضاف دي مايو في بث فيديوي على (فيسبوك) خلال رحلته إلى الصين، الأربعاء أنه “لن تكون تخفيضات في تمويل الصحة، أو تدخل بشأن العجز يمكنه إخلال حسابات الحكومة”، مشددا أن “المخطط الذي يتم العمل بموجبه في الوقت الحالي يضمن تغطية الميزانية، بهدف خفض الإسراف، عن طريق الإستعانة قليلا بالأموال المخصصة لسد العجز إن كانت الميرانية لا تكفي”، من خلال “استعادة الدين العام المقبل أو في غضون عامين، لكن بإبقاء الحسابات منتظمة لعدم القيام بأي مناورة اقتصادية مدمرة”.

وأشار دي مايو الى أن “من الواضح أن علينا أن نجد التوازن الصحيح، والهدف من قانون الموازنة هو تحسين حياة الايطاليين، لهذا السبب انتخبونا دون غيرنا”، مبينا أن “العمل على خفض النفقات وتعديل العجز بشكل يلبي توقعات الإيطاليين هو ما يجري في هذه الساعات”.

واختتم زعيم حركة (خمس نجوم) بالقول “أحرص على جعل الإيطاليين أناسا سعداء بعد سنوات من المناورات التي كانت حافلة بالشعارات الانتخابية وإسعاد المصارف وأصدقاء الأصدقاء”.