وزير خارجية إيطاليا يلتقي نظيره الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنه “في إطار العديد من الارتباطات التي تستهدف تعزيز النهوض بواقع العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إينزو موافيرو ميلانيزي بمقر الوزارة اليوم، وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة للتحديث وتبادل وجهات النظر حول الوضع” الليبي.

وأضاف بيان للخارجية الإيطالية، أن “الوزير موافيرو، أحيط حول صمود الاتفاق من أجل توطيد وقف إطلاق النار”، الذي تم “في 9 أيلول/سبتمبر الجاري”، وذلك “بفضل العمل الذي قام به الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة”.

علاوة على ذلك “أكد الوزير الدعم الإيطالي لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، يتم عقدها بالتوقيت والطريقة التي لا يمكن أن يقررها سوى الشعب الليبي، تماشيا مع خطة عمل الأمم المتحدة”، وأنه “من هذا المنظور، تظل إيطاليا ملتزمة بإجراء حوار منتظم مع جميع المحاورين الموثوق بهم، من أجل تسهيل المصالحة الوطنية على نحو أسرع”.

وأشار البيان الى أنه “الوزيرين توافقا حول الأهداف المحتملة للمؤتمر عن ليبيا الذي أبدت ايطاليا الإستعداد لاستضافته، في تشرين الثاني/نوفمبر، في صقلية، بروح بناءة وشاملة”، والذي “ينطوي على مشاركة مختلف الفاعلين المحليين والدول المعنية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية الرئيسية”.

ولفتا الى أن “الهدف هو المساهمة في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وتوطيد الشروط السياسية والتشريعية والأمنية التي لا غنى عنها”. وبهذا الصدد “أعرب الوزير سيالة لنظيره موافيرو عن أمله بأن يشكل المؤتمر مسيرة أساسية لبلاده، مؤكد اندفاعه الشخصي وتصميمه”، في هذا المجال.

وخلص البيان الى القول إن “الوزرين استعرض في النهاية، مختلف جوانب التعاون الثنائي، والتذكير بالفرص الكبيرة الناجمة عن زيادة تعزيز التعاون”، لا سيما “في القطاعات الرئيسية كالطاقة، الاتصالات والنقل”، وكذلك “في مجال إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع”.