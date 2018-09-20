الخارجية الإيطالية: عودة شابة باكستانية سُفِّرت الى بلادها بالحيلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، وشوك عودة الشابة الباكستانية مينونة سافدار، التي كانت مقيمة في مونتزا (ميلانو) وقد سُفِّرت الى بلادها بالحيلة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، بارتياح كبير أن “الشابة سافدار، التي أُبقيت ضد إرادتها في باكستان من قبل عائلتها، شرعت للتو برحلة عودتها الى ايطاليا”.

وقال بيان للخارجية الإيطالية الخميس، أن النتائج الإيجابية، التي وضعت حداً لانتهاك خطير للحقوق الأساسية للشابة، كانت ممكنة نتيجة التزام شخصي من قبل الوزير موافيرو، ومن خلال تحرك فعّال لسفارتنا في اسلام آباد”، وذلك “في تعاون وثيق مع وزارة الخارجية”.