المستشار النمساوي: نأمل التوصل لاتفاق بشأن حماية الحدود بنهاية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سالزبورغ – بروكسل – أقر المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز باستمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول مقترحات المفوضية بشأن تدعيم قدرات حرس الحدود وخفر السواحل في أوروبا للتصدي للتدفقات الهجرة.

وكان كورتز يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالاشتراك مع كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، بعد اختتام أعمال القمة الأوروبية غير الرسمية أمس واليوم في سالزبورغ.

وأوضح المستشار أن بعض العواصم الأوروبية لا تزال متردة في البت بمقترحات المفوضية وذلك لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية، وقال “نأمل التوصل إلى توافق بحلول نهاية العام الجاري”.

ولكن كورتز رأى أن هناك توافق أوروبي على أن محاربة الهجرة غير النظامية تمر عبر تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية والتعاون مع الدول الشريكة.

وأعاد رئيس الحكومة النمساوية التأكيد، وأيده في ذلك رئيس الاتحاد، على ضرورة تكثيف التواصل مع مصر وباقي الشركاء في شمال أفريقيا من أجل التعامل مع مسألة المهاجرين، فـ”علاقاتنا مع هذه الدول تتجاوز موضوع الهجرة لتمتد لشراكة متكاملة”، حسب كلامهما.

وأعاد رئيس الاتحاد الأوروبي إطلاق الدعوة لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مصر في منتصف شباط/فبراير من العام القادم.