الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بمزيد من الوضوح حول العلاقات التجارية وايرلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سالزبورغ – بروكسل – أجمع قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تقوم بريطانيا بمراجعة عرضها بخصوص مستقبل العلاقات التجارية مع بروكسل بعد خروجها من التكتل الموحد (بريكست)، وأن تعرض حلاً عملياً بشأن شبكة الأمان الخاصة بتجنب حدود بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية.

ويرى الأوروبيون ألا مجال لتوقيع أي اتفاق انسحاب أو أي إعلان سياسي حول مستقبل العلاقات بين بروكسل ولندن ما لم تُحل هذه المسائل مستقبلاً.

وأقر الزعماء، في أعقاب قمتهم غير الرسمية التي عقدت أمس واليوم في سالزبورغ (النمسا، الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي)، بأن على كل الأطراف القيام بخطوات لتقريب وجهات النظر، ” ولكن لا يمكننا التنازل عن كل شيء”، حسب كلام رئيس الاتحاد دونالد توسك.

وكان توسك يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في سالزبورغ بالاشتراك مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، والمستشار النمساوي سباستيان كورتز، وقال “رغم وجود أجواء مواتية الآن، إلا أننا لا نستبعد بريكست دون اتفاق”.

ومن جهته، أكد كورتز على ضرورة استغلال الوقت الباقي التفاوض، ورأى أنه “إذا تم احراز تقدم كاف الشهر القادم، قد ندعو إلى قمة استثنائية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات”، وفق كلامه.

وتؤكد مصادر أوروبية أن مثل هذه القمة قد تعقد في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مشددة على أن الجميع يحضر نفسه لكل السيناريوهات، بما في ذلك عدم وجود اتفاق.

وشدد المسؤولون الأوروبيون على وحدة موقف الدول الـ27 ، حيث التمسك بالسوق الداخلية والحفاظ على الحريات الأربع.

وبالتزامن مع تمسكهم بموقفهم، يعبر المسؤولون الأوروبيون عن عزمهم العمل وبذل كل جهد ممكن من أجل تجنب خروج قاس لبريطانيا من الاتحاد.