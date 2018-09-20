وزيرة الدفاع الايطالية تعلن إنطلاق بعثة التدريب العسكرية للنيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت وزيرة الدفاع الايطالية، روبيرتا ترينتا رسميا الخميس إنطلاق البعثة العسكرية التدريبية الايطالية إلى النيجر لـ”مساعدة السلطات المحلية هناك في التحكم على حدودها”.

البعثة العسكرية أعلنتها الحكومة السابقة برئاسة باولو جينتيلوني وحظيت بمصادقة البرلمان الايطالي مطلع العام الحالي ولكن تعذر نشرها حينها لتباين مواقف المسؤولين في نيامي بشأنها ولرفض فرنسي مبطن، حسبما تناقلت صحف إيطالية.

وكتبت الوزيرة على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي “أخيرا حققناها! بعد ثمانية أشهر تجاوزنا حالة الانسداد بشأن البعثة العسكرية إلى النيجر للسيطرة على تدفقات الهجرة”. وأضافت “إيطاليا تدخل في مرحلة دعم كامل لحكومة النيجر وستساعد السلطات المحلية عبر وحدات تدريب متنقلة عالية الاحتراف من أجل تعزيز سيطرتها على أراضيها”.

واردفت “على وجه التحديد، الهدف سيكون وضع حد، سوياً، للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذين يعبرون النيجر للوصول إلى ليبيا والابحار، في النهاية، تجاه سواحلنا”.

واضافت ترينتا “أشكر الحكومة النيجرية، وسوف أقدم الشكر شخصياً في تشرين الأول/أكتوبر المقبل عند قدوم نظيري وزير الدفاع في زيارة إلى روما”.

ووفق وسائل أعلام إيطالية، فإن خصائص البعثة العسكرية إلى النيجر لن تتغير عما أعلنته الحكومة الإيطالية السابقة فستكون تكرارا للبرامج التدريبية التي تجريها القوات المسلحة الايطالية في أفغانستان أو العراق والتي حققت “نتائج ممتازة”. ولكن حجم البعثة سيقل عن الاربعمائة جندي المعلن في السابق، والذي بدا في نظر الكثيرين من شعب النيجر كـ”نصف غزو”، فمن الممكن “القيام بنفس المهام بفرق عسكرية أقل عددا وكلفة”.