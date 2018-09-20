شكوك إيطالية بشأن مشروع تعزيز قدرات فرونتكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سالزبورغ- تحفظ رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على مشروع رفع قدرات وكالة حرس الحدود الخارجية الاوروبية (فرونتكس) بزيادة عدد منتسبيها إلى عشرة آلاف شخص.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي بعد ختام قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في مدينة سالزبورغ (النمسا)، “موقف إيطاليا تجاه مشروع تعزيز قدرات فرونتكس، أنه من الممكن بالتأكيد أن يكون لذلك دور” بشأن التصدي الهجرة غير النظامية ومهربي البشر.

ولكنه أضاف “إلا أن تعزيز الوكالة إلى عشرة آلاف شخص يثير تساؤلات حول مدى فائدة مثل هذا الاستثمار الضخم”، الذي قدره في حدود 11 مليار يورو، وقال “أفضّل أن تكون كل هذه الاستثمارات موجهة إلى أفريقيا” لمواجهة جذور الازمة.

وأردف رئيس الحكومة الايطالية “هناك أيضًا مشكلة سياسية، من الواضح أن نشر هذا العدد الهائل يطرح مسألة السيادة الوطنية. فجميع البلدان الأعضاء غيورة، وإيطاليا ليست أقل”.

وأشار كونتي إلى أن حادثة سفينة خفر السواحل (ديتشوتي) الاخيرة، والتي رفضت إيطاليا لعدة أيام إنزال مهاجرين كانوا عالقين على متنها بسبب عدم التزام دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم، “أثبتت أننا جميعا خاسرين: إذا أرادت أوروبا الاعراب عن سياسة للهجرة ، فهذا يعني أنه عليها تطوير استراتيجية وتنقيح نظام دبلن، والبدء، بأقرب وقت في إنتهاج آليات جديدة للإدارة الجماعية للهجرة إمتثالا لمبدأ التضامن” بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد.