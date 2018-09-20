محادثات اسرائيلية-روسية حول حادثة سقوط الطائرة بسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-موسكو- جرت محادثات اسرائيلية-روسية في موسكو، اليوم الخميس، حول حادثة سقوط الطائرة الروسية في سورية مساء الاثنين الماضي.

وقال الجيش الاسرائيلي “أجرت بعثة الجيش برئاسة قائد سلاح الجو عميكام نوركين عدة لقاءات مع قائد سلاح الجو الروسي ومسؤولين في هيئة قيادة الجيش وفِي سلاح الجو الروسي”.

واضاف، في بيان ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء “تمت اللقاءات متابعةً للاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعرض فيها الضباط الاسرائيليون أمام الروس صورة الحادث الذي أسقطت فيه طائرة روسية من قبل الدفاعات الجوية السورية، بالاضافة الى المعلومات المسبقة وأهم استنتاجات التحقيق الذي أجري في جيش الدفاع بشأن القضية”.

وتابع “كما تم استعراض المحاولات الإيرانية للتموضع في سورية ونقل أسلحة استراتيجية الى حزب الله”.

ووصف الجيش الاسرائيلي اللقاءات بأنها جرت “بروح ودية”، وفق “حديث مهني ومفتوح وشفاف في المواضيع المختلفة وتم التاكيد على أهمية المصالح بين الدولتيْن ومواصلة أنظمة منع الاحتكاك”.

واضاف البيان “تواصل البعثة الإسرائيلية لقاءاتها وستعود الى البلاد في ساعات الصباح الباكر كما كان مخططًا”