إيطاليا ستوقع إتفاقا مع الصين بشأن استثمارات مشتركة في افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تشنغدو – سيوقع نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، في الحكومة الايطالية لويجي دي مايو، في وقت لاحق اليوم الجمعة، على الاتفاقية الصينية-الإيطالية المتعلقة بالاستثمارات في بلدان ثالثة، وخاصة في أفريقيا

وكان دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم حليفة رابطة الشمال في الائتلاف الثنائي الحاكم قد افتتح الجناح الإيطالي في معرض الصين الغربي الدولي، حيث تعتبر إيطاليا ضيف الشرف.

ورافق دي مايو نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو تشون هوا خلال زيارته للمعرض المقام في مدينة تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان (جنوب غرب). وكتب المسؤول الايطالي على موقع انستغرام: “لقد كان شرفًا عظيمًا وفخرًا كبيرًا أن أكون هنا ممثلاً لبلدنا”.

ويؤدي دي مايو هذه الايام أول زيارة رسمية للصين، تأتي بعد أيام من زيارة مماثلة لوزير المالية جوفاني تريا وأخرى لوكيل وزارة التنمية الاقتصادية، ميكيلي جيراتشي، في الحكومة الايطالية التي تولت مقاليد الحكم في أوائل حزيران/يونيو الماضي.