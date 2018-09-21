إسرائيل تتابع التموضع الإيراني في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت السلطات في إسرائيل إنها تتابع عن كثب التموضع الإيراني في العراق، في إشارة الى إحتمال ضرب هذه المواقع كما يحدث في سورية.

وقال قائد استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي أوري أورون، إنّ “إسرائيل تتابع التموضع العسكري لإيران في العراق، بما في ذلك نصب صواريخ ارض – ارض قادرة على ضرب اهداف إسرائيلية”.

وأضاف في حديث لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الجمعة “نحن نتابع القدرات النارية الإيرانية بشكل مستمر، فيجب ان نهتمّ بالعراق”. ولفت الى أن “استخبارات سلاح الجو لم تولِ العراق أي اهتمام قبل عام”. وقال “إيران ضالعة كذلك في انتاج الصواريخ في سورية ولبنان”.

وكان الوفد العسكري الاسرائيلي برئاسة قائد سلاح الجو عاميكام نوركين أنهى اليوم زيارته لموسكو، حيث عقد سلسلة لقاءات مع قادة سلاح الجو الروسي لاستعراض نتائج التحقيق في ظروف اسقاط الطائرة الروسية بنيران سورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “اطلع الوفد الجانب الروسي على محاولات إيران التمركز في سورية وسعيها لنقل وسائل قتالية استراتيجية الى حزب الله في لبنان”. وأضاف “اللقاءات كانت مهنية وشفافة، وتم فيها التركيز على مصالح إسرائيل وروسيا ومواصلة عمل آليات التنسيق لمنع الاحتكاك”.