الوطنية الليبية للنفط: إعادة فتح مطار حقل الوفاء والإنتاج لم يتأثر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط “إعادة فتح مهبط مطار حقل الوفاء النفطي”، مشيرة إلى أنّ “عمليات الإنتاج في الحقل- التي تشرف عليها شركة مليته للنفط والغاز- تسير بشكل طبيعي، كما أن امدادات الغاز متواصلة من حقل الوفاء إلى محطة الرويس لتوليد الكهرباء”.

‎وذكرت الوطنية الليبية للنفط في بيان “إنسحاب الأفراد الذين كانوا يحاصرون الموقع بعد التحذير العام الذي أصدرته المؤسسة في هذا الخصوص، كما تؤكّد المؤسسة على أنّها لا ولن تتفاوض تحت الضغط، وأنها ستتابع مقاضاة كل العناصر الإجرامية، حيثما وجدوا”.

‎وشدد البيان على أن “المؤسسة الوطنية للنفط تعمل من أجل المصلحة الوطنية فقط، كما أنها تطالب حرس المنشآت النفطية وجميع المؤسسات الليبية أن تحذو حذوها في سبيل حماية قوت الشعب الليبي و ثروته”.

وكانت المؤسسة الوطنية، قد وصفت في وقت سابق، إغلاق مطار حقل الوفاء لغرض الابتزاز بـ”العمل الاجرامي وغير المسؤول الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي وعلى قوت المواطن الليبي”. ونوهت بأنه “يأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من اصدار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ليبيا، والذي ينصّ على أن أعمال ومصالح الجماعات المسلحة تتعارض تماما مع مصالح السكان المحليين وتؤثر على سير العمليات في قطاع النفط”.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تشغيل حقل الوفاء النفطي من قبل شركة مليته للنفط والغاز، وهو ينتج ما يقارب عن 40 ألف برميل في اليوم من النفط الخام والمكثفات وغاز الطهي و 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المخصص بالكامل لمحطات الكهرباء.