الجيش الإسرائيلي لا يستبعد احتمال تفجر الأوضاع الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت من أن احتمالات تدهور الأوضاع للعنف في الضفة الغربية باتت “أكثر من متوسطة”.

وأشار أيزنكوت إلى أن “جملة عوامل ضاغطة اجتمعت ضد الرئيس الفلسطيني منها: العقوبات الأمريكية، فشل مفاوضات المصالحة مع حماس، والحالة الصحية المتردية للرئيس، تدفع الأوضاع نحو سيناريو مقلق“.

وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية إنه “وضع أيزنكوت أمام وزراء الحكومة الإسرائيلية أعضاء المجلس الوزاري المصغر، خطة لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة والضفة تضم خطوات عملية بإمكانها أن تحل محل الخطوات الأمريكية العقابية وتسد الفراغ الذي نشأ جرّاء وقف الميزانيات لمنظمة الإغاثة الأممية، الأونروا، ولمنظمات فلسطينية إنسانية أخرى”.

وأضافت “حذّر رئيس الأركان من أن تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة تعني نقل قوات عسكرية كبيرة إلى الضفة، في حين أن إسرائيل تحتاج قواتها في جبهات ثانية”.

وتابعت ” أعرب ايزنكوت، ومسؤولون عسكريون كبار في الجيش، خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر هذا الأسبوع، عن قلقهم الشديد من الإجراءات العقابية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد السلطة الفلسطينية، أبرزها تقليص العون المالي، محذرين أنها قد تشعل العنف في الضفة الغربية“.