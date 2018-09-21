إستات: تراجع ضئيل في معدلات الدين العام والعجز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) أن الدين العام إنخفض بشكل طفيف في عام 2017 ، حيث بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 131.2% مقارنة بـ 131.4٪ المسجلة في عام 2016.

كما أفادت البيانات بأن معدل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4% في عام 2017 مسجلا تحسناً طفيفاً مقارنة بنسبة 2.5%

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، لويجي دي مايو في تصريح إذاعي إن قانون الموازنة الجديدة، سيتضمن “تخفيض التبذير ولكن قليلا من العجز من أجل تحقيق النمو في العام القادم وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد”. وأضاف دي مايو، الذي يزور حاليا الصين، “تعمل هذه الحكومة على قانون الموازنة الذي يركز على الإيطاليين وليس على اللوبيات والبنوك”.

جدير بالذكر أن وزير المالية جوفاني تريا قد حدد العجز عند 1.6% في الموازنة الجديدة (معايير الاستقرار الاوروبي تحدد 3% كسقف أعلى) تخوفا من ردة فعل سلبية في الاسواق نظرا للحجم الهائل للدين العام والذي يعتبر الثانى في منطقة اليورو، بعد اليونان.