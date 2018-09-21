المرصد السوري لحقوق الإنسان: مظاهرات كبيرة بمناطق سيطرة المعارضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة بأنه رصد “خروج مظاهرات كبيرة ضمن مناطق سيطرة المعارضة في كل من حماة وإدلب وحلب، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي”، منوها بأن هذه “المظاهرات مختلفة عن سابقتها، حيث تأتي عقب الاتفاق الروسي – التركي بإقامة منطقة فصل منزوعة السلاح، والحؤول دون تنفيذ النظام للعملية العسكرية التي حشدت لها خلال الأسابيع الفائتة”.

وتحدث المرصد، المحسوب على المعارضة، عن خروج “مظاهرات عارمة في عشرات المدن والبلدات والقرى، ومنها اعزاز، الباب، قباسين، سجو، تقاد، دارة عزة، عنجارة، كفر حمرة، قبتان الجبل، بابيص، ترمانين، عندان، كفر حمرة، احتيملات، حيان،كلجبرين، جنديرس، شران، معبطلي، الجينة، الأتارب، كفرناها، تلحدية، صندرة، بزاعة، جرابلس، الراعي، بريف محافظة حلب”.

كما ذكر أن المظاهرات خرجت أيضا في “جسر الشغور ودركوش والحمامة والجانودية ومشمشان والكستن والبشيرية وعزمارين وقرى سهل الروج ومحمبل وأرمناز وكفرتخاريم وحفسرجة وكفرنبل وخان شيخون وجوباس وداديخ وخان السبل ومعرة النعمان وكفرسجنة وريان ومرديخ ومعردبسة وكللي وحزانو وسرمدا وقورقانيا وكفرنبل وحارم ومعرة حرمة ومعرة مصرين والتح وجرجناز وسراقب، وقلعة المضيق وشير مغار ومورك واللطامنة بريف حماة”.